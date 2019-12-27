Мимими дня: 3-летний сын Максима Виторгана и Ксении Собчак впервые встал на горные лыжи

Судя по следам лыж, у Платона есть способности к освоению снежных склонов.

Несмотря на то, что родители мальчика развелись, он растет в комфортной обстановке и проводит время то с папой, то с мамой.

Другие дети Максима Виторгана, которые появилась на свет в его браке с актрисой Викторией Верберг, тоже воспитывались в правильном ключе и смогли вырасти гармоничными и талантливыми. 23-летняя Полина продолжила творческую династию. 19-летний Даниил занимается фотографией, снимается в кино и озвучивает фильмы.