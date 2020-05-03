Мимими дня: 3-летний сын Ксении Собчак трогательно поздравил бабушку с днем рождения

Отметим, на днях Ксения рассказала о неожиданном признании в любви от сына: «На мой вопрос: "Платон,что ты больше всего любишь когда мама делает? Целует, гладит, щекочет, поет песенки?» ответил: "Когда мама меня кормит!". Честный русский парень растет».

Напомним, Ксения Собчак стала мамой в ноябре 2016 года. Платон стал первенцем телеведущей и третьим ребенком для ее теперь уже бывшего мужа, актера Максима Виторгана. Сейчас медиадива замужем за режиссером Константином Богомоловым.