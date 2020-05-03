Мимими дня: 3-летний сын Ксении Собчак трогательно поздравил бабушку с днем рождения
Фото: Instagram Ксении Собчак
В субботу, 2 мая, свой день рождения отмечала мама Ксении Собчак Людмила Нарусова. Медиадива поделилась в Instagram трогательным видео, как ее трехлетний сын Платон поздравил бабушку-именинницу.
Отметим, на днях Ксения рассказала о неожиданном признании в любви от сына: «На мой вопрос: "Платон,что ты больше всего любишь когда мама делает? Целует, гладит, щекочет, поет песенки?» ответил: "Когда мама меня кормит!". Честный русский парень растет».
Напомним, Ксения Собчак стала мамой в ноябре 2016 года. Платон стал первенцем телеведущей и третьим ребенком для ее теперь уже бывшего мужа, актера Максима Виторгана. Сейчас медиадива замужем за режиссером Константином Богомоловым.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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