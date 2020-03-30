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Мимими дня: 2-летняя дочь Эммануила Виторгана танцует с мамой во время карантина

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ирина Млодик и Эммануил Виторган с дочерью

Фото: Instagram Эммануила Виторгана

80-летний Эммануил Виторган и его 58-летняя супруга Ирина Млодик растрогали поклонников домашним видео.

«Всем хорошего настроения! А оно зависит от нас», — написал счастливый отец под видеороликом, который он разместил в своем блоге Instagram.

«Два очарования», «Чудо, куколка, мама и доченька», «Очень позитивно! Всегда с умилением смотрю в инстаграмм ваши видео», «Мамино счастьечко! А мама какая молодая», «Какие же вы лапочки! Этелька, ну просто мягкий кудряш! Затискала бы ее и съела», «Мамина бубочка», «Славная девчушка, а какие волосы», «Этель — красотка!!! А вы, Ирина, молодая и заводная!!! Респект вам большой», «Ирина так красиво танцуете», «Ирина, какая Вы красавица!!! И доча — лапочка))))...Спасибо за капельку позитива... сейчас это очень нужно», «В этом доме живет любовь», — комментируют подписчики.

А как вы проводите время в карантине?

Фото и видео: Instagram

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