Мимими дня: 2-летняя дочь Эммануила Виторгана танцует с мамой во время карантина

«Всем хорошего настроения! А оно зависит от нас», — написал счастливый отец под видеороликом, который он разместил в своем блоге Instagram.

«Два очарования», «Чудо, куколка, мама и доченька», «Очень позитивно! Всегда с умилением смотрю в инстаграмм ваши видео», «Мамино счастьечко! А мама какая молодая», «Какие же вы лапочки! Этелька, ну просто мягкий кудряш! Затискала бы ее и съела», «Мамина бубочка», «Славная девчушка, а какие волосы», «Этель — красотка!!! А вы, Ирина, молодая и заводная!!! Респект вам большой», «Ирина так красиво танцуете», «Ирина, какая Вы красавица!!! И доча — лапочка))))...Спасибо за капельку позитива... сейчас это очень нужно», «В этом доме живет любовь», — комментируют подписчики.

А как вы проводите время в карантине?