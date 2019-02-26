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«Мимиметр зашкаливает»: Влад Топалов показал, как артистично читает сыну сказки

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Влад Топалов с сыном

Фото: Instagram Влада Топалова
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Молодой отец Влад Топалов показал, как читает сыну сказки.

«Вот так мы вечерами развлекаемся! Сказки и стихи)))) Причем моя дебильная интонация совсем не добавляет интерактива, но я упорно убеждаю себя в обратном. Скаждым днем все больше начинаем уже общаться и разговаривать. Мы болтливые, говорит мама», — поделился артист.

Подписчики сочли Влада идеальным папой. «Это очень мило))) Молодец, Влад», «Мой мимиметр зашкаливает», «Блин какие же вы классные! Смотреть одно удовольствие», «Вот что значит мужчина созрел до роли отца», «Это просто гениально», «Цапли просто гениально получаются! У вас талант», «Боже, вы прекрасный отец! Здоровья вам и вашей семье», «Вам очень идет быть папой и мамой! Счастья вашей семье», — восхищаются они.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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