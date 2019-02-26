«Мимиметр зашкаливает»: Влад Топалов показал, как артистично читает сыну сказки

Подписчики сочли Влада идеальным папой. «Это очень мило))) Молодец, Влад», «Мой мимиметр зашкаливает», «Блин какие же вы классные! Смотреть одно удовольствие», «Вот что значит мужчина созрел до роли отца», «Это просто гениально», «Цапли просто гениально получаются! У вас талант», «Боже, вы прекрасный отец! Здоровья вам и вашей семье», «Вам очень идет быть папой и мамой! Счастья вашей семье», — восхищаются они.