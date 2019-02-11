Милые ножки: молодая мама Нюша показала, как делает массаж своей маленькой дочке

Недавно ставшая мамой певица Нюша показала в блоге, как делает трехммесячной дочери массаж.

«Я мама... это счастье. И каждый день что-то новое... #моментысчастья #безграничная #любовь», — написала певица.

Нежное видео из блога Нюши покорило подписчиков. «Какие милые ножки», «Ноженьки сладенькие», «На это можно смотреть вечно», «Пальчики длинные ножка будет большой», «На ручках такие же? Значить будет пианисткой», «Прелесть», «Нюша счастливаяяя», «Ты такая домашняя прям», «Такая милая здесь❤️столько любви», «Вот настоящая мамочка) прямо на лице написано как же ты любишь свою крошечку», «Молодец, что сама делаешь, я думала что как всегда массажистки», — обсуждают они.

Хейтеры критикуют молодую маму за длинные ногти, фартук и англоговорящего доктора. «Кудааа такие ногти мамаша???», «Да в жизни с такими ногтями не будешь ухаживать за ребёнком. Пришла с фоткалась ушла», «Фигня ногти,видео миленькое,но на ножках у младенцев очень много точек,которые должен массажировать только профессионал,можно стимульнуть ненужные вещи......», «А почему на английском??», «А фартук зачем?», «Красотка, но фартух лишний ,я никогда не боялась запачкатся», — пишут они. Впрочем, на подобные комментарии певица предпочитает не реагировать.