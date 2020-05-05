Милла Йовович показала нежное фото с маленькой дочкой: «Мой сладкий маленький кекс»
Фото: Instagram Миллы Йовович
44-летняя Милла Йовович — многодетная мама. Несколько часов назад американская актриса с русскими корнями опубликовала в блоге нежное фото с младшей дочкой, под которым трогательно призналась в любви малышке. Отметим, что с недавних пор кинозвезда оставляет под снимками подписи не только на английском, но и на русском языке. «Так благодарен за эти тихие моменты с моей радугой (радужными называются дети, рожденные после прерванной беременности — прим.ред.). Уход за ней - одни из моих любимых дней. Этот сладкий маленький кекс смотрит на меня своими проникновенными глазами, крошечными руками, своим невероятным ароматом, этими пушистыми волосами. Я очень дорожу этим периодом нашей жизни. Такой короткий всплеск в моей жизни, но он принесет самые сладкие воспоминания, когда я оглядываюсь назад(прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)», — подписала новый кадр Милла.
«Лучшие», «Прекрасные мама и малышка», «Красавица!», «Кормление — действительно один из самых сладких моментов материнства», «Королева», «Вы выглядите невероятно», «Как мило», «Как здорово», «Вы чудесные», — умиляются фолловеры.
Напомним, Милла Йовович замужем за режиссером Полом Андерсоном, с которым воспитывает троих дочерей: 12-летнюю Эвер Габо, 5-летнюю Дэшиел и трехмесячную Ошиан.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!