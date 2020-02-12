«Бедная малышка Ошин с самого рождения борется с желтухой, и нам наконец удалось взять болезнь под контроль и забрать ее домой. Сейчас мы используем специальную простынку, которая использует голубой свет чтобы бороться с избытком билирубина в крови. К простынке присоединен вентилятор, который соединен с трубой, чтобы она не перегревалась, и мне было немного страшно сначала, но сейчас я привыкла, мне кажется. Мне хотелось бы, чтобы для лечения хватало солнечного света, но увы из-за несовместимости группы крови только его будет недостаточно», — поделилась молодая мама. «Так все выглядит сейчас. Если отвлечься от этой голубой простынки, я бы могла провести так вечность. Лежать весь день в постели, нянчить мою сладкую крошечную малышку — это настоящий рай для меня! Все время я думаю, что сейчас я проживаю лучшие дни моей жизни, пока дети еще маленькие. Нет ничего лучше, чем проводить дни в их окружении», — призналась Милла Йовович. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!