«Милашка такая большая уже»: подписчики Анастасии Костенко обсуждают новое фото ее подросшей дочки

Несколько часов назад в блоге Анастасии Костенко появилось новое фото, на котором запечатлено, как мама играет с малышкой. «С самого рождения моей доченьки я забочусь о ее безопасности и развитии», — сообщила модель.
«Какие хорошенькие», «Милашка такая большая уже», «Вы такие миилые))», «Блаженная фотография, здоровья доченьке», — комментируют подписчики.
Прическа малышки заинтересовала фолловеров: «А почему не до конца побрили волосики?», — спрашивают они.
«А мы не брили, просто в том месте тяжело скатываются», — пояснила супруга футболиста.
Фото: instagram