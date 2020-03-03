Милана Тюльпанова показала нежное фото с заметно подросшим сыном
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Фото: Instagram Миланы Тюльпановой
Фото, которое появилось в блоге Миланы Тюльпановой, очаровало ее фолловеров. «Давненько нас не было», — написала она.
«Какие вы чудесные», «Какая же милая фотография, просто чудесная», «Так мальчик быстро растет, совсем уже большой», «Какой красивый у вас мальчик. Милое фото», «Уже такой взрослый я просто в шоке как дети быстро растут», «Кажется недавно был таким маленьким, а уже такой большой, скоро станет настоящим мужчиной», «Какие вы милые, ваш сынок на вас похож очень красивый мальчик», «Видно что растет настоящим защитником», — обсуждают они.
Артемий — сын дочери политика Миланы Тюльпановой и футболиста Александра Кержакова. Родителям мальчика не удалось сохранить семью, они расстались меньше чем через три года после свадьбы. Кержаков пытался лишить Тюльпанову родительских план, однако суд встал на сторону матери. Сейчас она помогает другим женщинам отстаивать свои права при разводе.
Фото и видео: instagram
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