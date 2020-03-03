Милана Тюльпанова показала нежное фото с заметно подросшим сыном

«Какие вы чудесные», «Какая же милая фотография, просто чудесная», «Так мальчик быстро растет, совсем уже большой», «Какой красивый у вас мальчик. Милое фото», «Уже такой взрослый я просто в шоке как дети быстро растут», «Кажется недавно был таким маленьким, а уже такой большой, скоро станет настоящим мужчиной», «Какие вы милые, ваш сынок на вас похож очень красивый мальчик», «Видно что растет настоящим защитником», — обсуждают они.