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Мэрилин Керро ссорится с женихом из-за будущего ребенка

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Фото из Instagram Мэрилин Керро
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Звезда шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро выбрала имя ребенку, которое не нравится ее жениху.

В эфире программы «Однажды» беременная Мэрилин Керро приоткрыла завесу тайны над своей личной жизнью. Она рассказала, как познакомилась с женихом и почему они ссорятся.

С Марком Александром Хансеном, который работал плотником в Норвегии, Керро ругается из-за будущего малыша.

«У нас уже есть имя будущему ребенку. Мы чуть-чуть ругаемся из-за этого, потому что Марку не нравится это имя. Но я сказала — я хочу. Я его выбрала, и оно давно в моей голове. Могу сказать только, что в этом имени буква «р» и буква «а», — поделилась Керро.

Это имя появится на теле Мэрилин после рождения малыша. Возлюбленный не против новых рисунков: его кожа покрыта многочисленными тату.

Кстати пол ребенка пара пока не разглашает.

Фото: instagram

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