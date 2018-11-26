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Мэрилин Керро показала новое трогательное фото из путешествия с 4-хмесячным сыном

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Мэрилин Керро

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30-летняя звезда шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро опубликовала свежий снимок с маленьким сыном Каем.

Эстонская ведьма Мэрилин Керро впервые стала мамой в начале июля этого года. Поклонники давно заметили, что сын звезды «Битвы экстрасенсов» растет словно по часам — время от времени Мэрилин публикует на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» новые фото с малышом Каем.

На днях Керро решила показать снимок из путешествия с сыном в Дубай. А в соцсетях появилось еще и короткое видео, на котором Мэрилин и ее малыш позируют спиной к объективу — возможно, автором фотографий и трогательного ролика стал возлюбленный ведьмы и отец ее ребенка, норвежец Марк Хансен.

Лицо Кая молодая мама пока скрывает. Также долгое время она предпочитала не рассказывать о беременности и новом мужчине. Напомним, предыдущим бойфрендом Мэрилин Керро был колдун Александр Шепс, с которым она встретилась на съемках российского шоу «Битва экстрасенсов». Всего ведьма приняла участие в трех сезонах проекта: в 14-м, 16-м и 17-м.

Фото и видео: Vk.com, Instagram

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