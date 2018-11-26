Мэрилин Керро показала новое трогательное фото из путешествия с 4-хмесячным сыном

Эстонская ведьма Мэрилин Керро впервые стала мамой в начале июля этого года. Поклонники давно заметили, что сын звезды «Битвы экстрасенсов» растет словно по часам — время от времени Мэрилин публикует на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» новые фото с малышом Каем.

На днях Керро решила показать снимок из путешествия с сыном в Дубай. А в соцсетях появилось еще и короткое видео, на котором Мэрилин и ее малыш позируют спиной к объективу — возможно, автором фотографий и трогательного ролика стал возлюбленный ведьмы и отец ее ребенка, норвежец Марк Хансен.