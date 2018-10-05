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Меняющий подгузники сыну Александр Овечкин стал самым популярным игроком НХЛ в соцсетях

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Александра Овечкина

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Жена Александра Овечкина поделилась трогательной фотографией.

Сегодня российские СМИ со ссылкой на NBC Sports сообщили, что российский хоккеист Александр Овечкин стал самым популярным игроком Национальной хоккейной лиги в социальных сетях. На данный момент у него 2,7 миллионов подписчиков в «Твиттер», 1,4 миллиона в «Инстаграм» и 120,5 тысяч в «Фейсбук».

Популярность хоккеисту приносят не только спортивные достижения, но и трогательные стороны его жизни, которые время от времени попадают в Сеть. Например фото, на котором он меняет подгузник сыну, опубликовала его супруга.

Напомним, что Александр и Анастасия Овечкины стали родителями 18 августа, их сын родился в одной из элитных клиник в США.

Фото: instagram

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