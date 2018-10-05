Меняющий подгузники сыну Александр Овечкин стал самым популярным игроком НХЛ в соцсетях

Сегодня российские СМИ со ссылкой на NBC Sports сообщили, что российский хоккеист Александр Овечкин стал самым популярным игроком Национальной хоккейной лиги в социальных сетях. На данный момент у него 2,7 миллионов подписчиков в «Твиттер», 1,4 миллиона в «Инстаграм» и 120,5 тысяч в «Фейсбук».

Популярность хоккеисту приносят не только спортивные достижения, но и трогательные стороны его жизни, которые время от времени попадают в Сеть. Например фото, на котором он меняет подгузник сыну, опубликовала его супруга.