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Меган Маркл и принц Гарри впервые появились на публике после объявления о беременности герцогини

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл и принц Гарри

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34-летний принц Гарри и 36-летняя Меган Маркл прилетели в Австралию со своим первым официальным совместным визитом.

Накануне первого выхода в Австралии Гарри и Меган поделились со всем миром радостной новостью — герцогиня Сассекская ждет ребенка. Поэтому, разумеется, во время появления пары на публике в Сиднее все смотрели на ее живот — действительно ли он уже округлился.

Меган выбрала для выхода в свет приталенное белое платье и туфли на невысоких каблуках. Пока что изменения в ее фигуре минимальны.

Приветственный прием в Адмиралтейском доме организовал генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув, который вместе с супругой успел сделать первые трогательные подарки для будущего малыша — игрушечного кенгуру и пинетки Ugg.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая этого года. Супруги говорили в интервью о том, что не станут затягивать с появлением наследника, поэтому поклонники с нетерпением ждали, когда же герцог и герцогиня объявят о скором пополнении в семье.

Фото: Pool / Global Look Press

Видео: Youtube.com / NBC News

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