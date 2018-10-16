Меган Маркл и принц Гарри впервые появились на публике после объявления о беременности герцогини

Накануне первого выхода в Австралии Гарри и Меган поделились со всем миром радостной новостью — герцогиня Сассекская ждет ребенка. Поэтому, разумеется, во время появления пары на публике в Сиднее все смотрели на ее живот — действительно ли он уже округлился.
Меган выбрала для выхода в свет приталенное белое платье и туфли на невысоких каблуках. Пока что изменения в ее фигуре минимальны.
Приветственный прием в Адмиралтейском доме организовал генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув, который вместе с супругой успел сделать первые трогательные подарки для будущего малыша — игрушечного кенгуру и пинетки Ugg.
Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая этого года. Супруги говорили в интервью о том, что не станут затягивать с появлением наследника, поэтому поклонники с нетерпением ждали, когда же герцог и герцогиня объявят о скором пополнении в семье.
Фото: Pool / Global Look Press
Видео: Youtube.com / NBC News