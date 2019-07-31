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Меган Маркл и принц Гарри не станут многодетными родителями из-за экологии?

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл и принц Гарри

Фото: I-Images/globallookpress
34-летний принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл не хотят обзаводиться третьим ребенком, чтобы не загрязнять окружающую среду еще больше.

К сентябрю выйдет новый выпуск британского Vogue, приглашенным редактором которого 37-летняя стала Меган Маркл. В числе других материалов герцогиня Сассекская решила опубликовать стенографию беседы своего супруга, принца Гарри, с антропологом Джейн Гудолл.

Несмотря на то, что герцог Сассекский очень хотел иметь детей, многодетным отцом он становиться не планирует.

Согласившись с тезисом Джейн Гудолл, которая считает, что современные пары не должны рожать "слишком много детей", он сообщил: «У нас будет максимум двое. У меня есть ощущение, что люди — единственные, кто считает, что весь мир принадлежит им. Но я задумался: ведь мы лишь гости на этой планете. Мы должны оставит что-то после себя для следующего поколения». Отказавшись от «лишних детей», обществу удастся «сэкономить» примерно 58,6 тонн диоксида углерода (CO₂) в год.

Гарри позволил себе сравнение своей семьи с семьей брата, отметив, что у них несколько разные взгляды на отцовство.

Принц Уильям с семьей

Фото: Andrew Parsons/globallookpress

Впрочем, отмечает The Daily Mail, семья герцога не то чтобы сильно озабочена защитой окружающей среды: для путешествий принц Гарри и Меган Маркл выбирают далеко не экологичные частные самолеты. Один полет из Лондона в Нью-Йорк, например, выбрасывает в атмосферу столько диоксида углерода (CO₂), сколько жители некоторых стран производят за год, сообщает издание, ссылаясь на исследования немецкой организации Atmosfair.

Сентябрьский номер Vogue под редакцией Меган Маркл появится на полках британских магазинов 2 августа. Если вы хотели бы приобрести его, стоит озаботиться этим заранее.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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