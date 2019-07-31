Меган Маркл и принц Гарри не станут многодетными родителями из-за экологии?

К сентябрю выйдет новый выпуск британского Vogue, приглашенным редактором которого 37-летняя стала Меган Маркл. В числе других материалов герцогиня Сассекская решила опубликовать стенографию беседы своего супруга, принца Гарри, с антропологом Джейн Гудолл.

Несмотря на то, что герцог Сассекский очень хотел иметь детей, многодетным отцом он становиться не планирует.