Меган Маркл и принц Гарри не станут многодетными родителями из-за экологии?

К сентябрю выйдет новый выпуск британского Vogue, приглашенным редактором которого 37-летняя стала Меган Маркл. В числе других материалов герцогиня Сассекская решила опубликовать стенографию беседы своего супруга, принца Гарри, с антропологом Джейн Гудолл.
Несмотря на то, что герцог Сассекский очень хотел иметь детей, многодетным отцом он становиться не планирует.
Согласившись с тезисом Джейн Гудолл, которая считает, что современные пары не должны рожать "слишком много детей", он сообщил: «У нас будет максимум двое. У меня есть ощущение, что люди — единственные, кто считает, что весь мир принадлежит им. Но я задумался: ведь мы лишь гости на этой планете. Мы должны оставит что-то после себя для следующего поколения». Отказавшись от «лишних детей», обществу удастся «сэкономить» примерно 58,6 тонн диоксида углерода (CO₂) в год.
Гарри позволил себе сравнение своей семьи с семьей брата, отметив, что у них несколько разные взгляды на отцовство.
Фото: Andrew Parsons/globallookpress
Впрочем, отмечает The Daily Mail, семья герцога не то чтобы сильно озабочена защитой окружающей среды: для путешествий принц Гарри и Меган Маркл выбирают далеко не экологичные частные самолеты. Один полет из Лондона в Нью-Йорк, например, выбрасывает в атмосферу столько диоксида углерода (CO₂), сколько жители некоторых стран производят за год, сообщает издание, ссылаясь на исследования немецкой организации Atmosfair.
Сентябрьский номер Vogue под редакцией Меган Маркл появится на полках британских магазинов 2 августа. Если вы хотели бы приобрести его, стоит озаботиться этим заранее.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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