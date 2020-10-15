Мечтавшая о дочери мать двоих сыновей родила пятерняшек
Фото: Facebook / Joshua Hulen
Пара живет в Суррее, Северная Дакота. В сентябре американцы стали родителями разу пятерых младенцев - четырех девочек и мальчика. Их назвали Хлоя, Адам, Эмма, Эллисон и Мэдисон. В начале недели мама и папа привезли малышей домой, чтобы познакомить их с другими своими детьми: семилетним Джейкобом и двухлетним Мэтью. Вспоминая то, как Меган отважилась выносить сразу пятерых детей, она вспоминает: все началось с того, что пара очень хотела девочку. Семья Хьюленсов начала лечиться от бесплодия, но врачи прекратили прием лекарств после того, как они выявили у пары неуказанные проблемы. На УЗИ они обнаружили, что Меган уже полтора месяца ожидает пятерняшек и были потрясены этой новостью: пара смогла зачать детей без помощи ЭКО.
«Это было шокирующе. Я бы сказал, захватывающе и ужасающе одновременно», - смеется многодетный отец. Врачи предупредили американцев, что шансы на выкидыш, по крайней мере, у одного из младенцев высоки, и Хьюленсы были рады, что их прогнозы не сбылись. Все дети родились здоровыми.
Меган рассказывает: «Врачи сказали, что такие эмбрионы нежизнеспособны, обычно 1-2 из них погибают. И какого же было удивление, когда при очередной проверке выявили все пять ударов сердца». Она уточнила, что все родные, друзья взволнованы и счастливы. Теперь семья собирается купить машину и дом побольше.
Фото: Facebook / Joshua Hulen, pexels.com
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