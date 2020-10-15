Мечтавшая о дочери мать двоих сыновей родила пятерняшек

«Это было шокирующе. Я бы сказал, захватывающе и ужасающе одновременно», - смеется многодетный отец. Врачи предупредили американцев, что шансы на выкидыш, по крайней мере, у одного из младенцев высоки, и Хьюленсы были рады, что их прогнозы не сбылись. Все дети родились здоровыми.

Меган рассказывает: «Врачи сказали, что такие эмбрионы нежизнеспособны, обычно 1-2 из них погибают. И какого же было удивление, когда при очередной проверке выявили все пять ударов сердца». Она уточнила, что все родные, друзья взволнованы и счастливы. Теперь семья собирается купить машину и дом побольше.