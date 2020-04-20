Мать троих детей узнала, что ждет еще одного ребенка всего за 20 минут до родов

Американка поделилась своей историей с онлайн-порталом Metro. По ее словам, она была уверена, что не может быть беременна, но спустя всего несколько часов держала на руках новорожденную девочку, появление которой на свет стало полнейшим сюрпризом для всех.

Карин призналась, что у нее были такие признаки, как отсутствие месячных и повышенная усталость, но она списывала их на то, что кормит грудью своего третьего ребенка и при этом ухаживает еще и за двумя старшими детьми. Также у нее был утренний токсикоз, но она списала его на то, что заразилась от 4-летней Шарлотты и 2-летнего Роджера, которые в тот момент перенесли ротавирус. Потому она даже предположить не могла, что беременна. «Роды – это совершенно определенные ощущения, потому, когда я проснулась от боли в спине, сначала подумала, что у меня камни в почках, но потом быстро поняла, что это не так, и сказала своему мужу: «Ты подумаешь, что я сошла с ума, но, кажется, я рожаю». После чего он позвонил на работу и отпросился, чтобы отвезти жену в больницу. Далее события развивались стремительно.