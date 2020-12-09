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Мать пятерых детей рассказала, как спит всего час в день

Пользователь TikTok Кристал Милутинович из Огайо рассказала, как спит всего один час в день, воспитывая тройняшек, а также двух детей постарше — Лану и Демитирье, пишет The Sun.

29-летняя многодетная мать и ее муж Марко в 2020 году второй раз стали родителями. На этот раз на свет появились сразу три малыша. Тройняшки Малина, Костадин и Алексия родились в сентябре. Девушка описала свой обычный распорядок дня в Сети.

«Сейчас 23.30, малыши спят, я убиралась и сцеживала молоко и теперь пойду спать или попробую хотя бы уснуть. Мой муж еще раз их будет кормить ночью. Младенцы проснутся, наверное, через час или два», — уточнила мать.

Двое ее старших детей обычно ложатся в постель примерно к 20.30, но именно тогда она приступает к кормлению тройни. При этом обычно к 03.00 Кристал снова встает, чтобы дать грудь детям.

Как уточнила пара, они долго не могли забеременеть, а потом перенесли выкидыш и внематочную беременность. Пользователи были шокированы графиком девушки. «Тебе нужно поставить памятник. Как тебе это удается», — написали они. «Я сама пережила нечто подобное. Дети вырастут, станет легче», — написала еще одна мать. «Я не высыпаюсь даже за восемь часов, как ты так можешь?», — уточнили они.

Фото и видео: TikTok/mamato7_5here_2above, pexels.com

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