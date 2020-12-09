Мать пятерых детей рассказала, как спит всего час в день

Двое ее старших детей обычно ложатся в постель примерно к 20.30, но именно тогда она приступает к кормлению тройни. При этом обычно к 03.00 Кристал снова встает, чтобы дать грудь детям.

Как уточнила пара, они долго не могли забеременеть, а потом перенесли выкидыш и внематочную беременность. Пользователи были шокированы графиком девушки. «Тебе нужно поставить памятник. Как тебе это удается», — написали они. «Я сама пережила нечто подобное. Дети вырастут, станет легче», — написала еще одна мать. «Я не высыпаюсь даже за восемь часов, как ты так можешь?», — уточнили они.