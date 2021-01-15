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Мать оставила детей дома и сбежала в Дубай, устав от их дистанционного обучения

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Шона Сибари

Фото: Facebook/Shona Sibary

Мать четверых детей Шона Сибари поменяла британский город Суссекс на арабский Дубай, чтобы жить «в раю», пишет Daily Mail.

После Рождества Западный Суссекс перешел на четвертый уровень изоляции из-за коронавируса, и единственное, что утешало Шону, — это перспектива возвращения детей в школу. Как пишет издание, надежды мамы не оправдались в начале этого месяца, когда правительство объявило: школы и колледжи будут закрыты в обозримом будущем.

Вместо того чтобы снова пройти через «ад» изоляции и истерик из-за таблицы Менделеева, 50-летняя Шона начала планировать свой побег. Она оставила трех своих старших детей — 22-летнюю Фло, 20-летнюю Энни, 18-летнего Монти — дома и вылетела в Дубай с 11-летней Долли.

Муж британки Кейт живет и работает в Дубае в качестве управляющего директора. Увидев недавно супруга, собирающего чемоданы, чтобы вернуться в ОАЭ, Шона очень завидовала и решила, что он «так легко не отделается». По словам матери, Фло и Монти счастливы, что их оставили одних в семейном доме, а Энни вернулась в студенческое общежитие в Уэльсе.

«Зачем мне возвращаться? Разница во времени идеально подходит для меня и Долли. Я никогда не была жаворонком и всегда опаздывала на первые уроки, и теперь я наслаждаюсь этим счастливым началом своего дня из-за разных часовых поясов», — признается британка.

Фото: Facebook/Shona Sibary

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