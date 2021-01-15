Мать оставила детей дома и сбежала в Дубай, устав от их дистанционного обучения

После Рождества Западный Суссекс перешел на четвертый уровень изоляции из-за коронавируса, и единственное, что утешало Шону, — это перспектива возвращения детей в школу. Как пишет издание, надежды мамы не оправдались в начале этого месяца, когда правительство объявило: школы и колледжи будут закрыты в обозримом будущем.

Вместо того чтобы снова пройти через «ад» изоляции и истерик из-за таблицы Менделеева, 50-летняя Шона начала планировать свой побег. Она оставила трех своих старших детей — 22-летнюю Фло, 20-летнюю Энни, 18-летнего Монти — дома и вылетела в Дубай с 11-летней Долли.