Мать оставила детей дома и сбежала в Дубай, устав от их дистанционного обучения
Фото: Facebook/Shona Sibary
После Рождества Западный Суссекс перешел на четвертый уровень изоляции из-за коронавируса, и единственное, что утешало Шону, — это перспектива возвращения детей в школу. Как пишет издание, надежды мамы не оправдались в начале этого месяца, когда правительство объявило: школы и колледжи будут закрыты в обозримом будущем.
Вместо того чтобы снова пройти через «ад» изоляции и истерик из-за таблицы Менделеева, 50-летняя Шона начала планировать свой побег. Она оставила трех своих старших детей — 22-летнюю Фло, 20-летнюю Энни, 18-летнего Монти — дома и вылетела в Дубай с 11-летней Долли.
Муж британки Кейт живет и работает в Дубае в качестве управляющего директора. Увидев недавно супруга, собирающего чемоданы, чтобы вернуться в ОАЭ, Шона очень завидовала и решила, что он «так легко не отделается». По словам матери, Фло и Монти счастливы, что их оставили одних в семейном доме, а Энни вернулась в студенческое общежитие в Уэльсе.
«Зачем мне возвращаться? Разница во времени идеально подходит для меня и Долли. Я никогда не была жаворонком и всегда опаздывала на первые уроки, и теперь я наслаждаюсь этим счастливым началом своего дня из-за разных часовых поясов», — признается британка.
Фото: Facebook/Shona Sibary
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!