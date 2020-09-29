Женщина, потратившая около 3,5 млн рублей на ЭКО, не побоялась стать матерью-одиночкой

Она вспоминает, что еще несколько лет назад работала и откладывала доходы на покупку дома. «Но я подумала, что время идет, мои годы уходят. Дом я еще смогу приобрести, мне очень хотелось родить ребенка», - объясняет она. Остальные сбережения – 22 500 фунтов стерлингов (около 2,2 миллиона рублей) Лиза потратила на декретный отпуск.

«Никаких дополнительных государственных пособий я не получаю», - отметила мать-одиночка. При этом Лиза не стесняется говорить, что воспитывает дочь одна.

«Мне нравится быть мамой-одиночкой. Мне очень повезло, потому что Франческу очень спокойный ребенок, – делится девушка. – Меня не беспокоило то, что я не встретила человека, от которого захотела бы иметь ребенка, так как всегда была уверена, что буду мамой. Я никогда не встречала мужчины, с которым могла бы представить будущее. Несколько лет назад моя сестра родила сына Чарли, который растопил сердца всех членов моей семьи. Играя с ним, я все чаще задумывалась о материнстве. Вот тогда и решила сделать ЭКО».