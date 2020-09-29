Женщина, потратившая около 3,5 млн рублей на ЭКО, не побоялась стать матерью-одиночкой
По словам молодой матери, она «пожертвовала» на мечту иметь ребенка 35 тысяч фунтов стерлингов (около 3,5 миллиона рублей). Эти деньги девушка копила на свой дом, но однажды Лиза решила изменить судьбу.
September 29, 2020
Самая заветная мечта сбылась, когда в октябре 2019 года на свет появилась малышка Франческу. «Я всегда хотела быть мамой и знала, что буду заботиться о своем ребенке. Когда-то я поставила себе цель - родить к 40 годам. Сейчас ни о чем не жалею», - делится 40-летняя Грин.
Она вспоминает, что еще несколько лет назад работала и откладывала доходы на покупку дома. «Но я подумала, что время идет, мои годы уходят. Дом я еще смогу приобрести, мне очень хотелось родить ребенка», - объясняет она. Остальные сбережения – 22 500 фунтов стерлингов (около 2,2 миллиона рублей) Лиза потратила на декретный отпуск.
«Никаких дополнительных государственных пособий я не получаю», - отметила мать-одиночка. При этом Лиза не стесняется говорить, что воспитывает дочь одна.
«Мне нравится быть мамой-одиночкой. Мне очень повезло, потому что Франческу очень спокойный ребенок, – делится девушка. – Меня не беспокоило то, что я не встретила человека, от которого захотела бы иметь ребенка, так как всегда была уверена, что буду мамой. Я никогда не встречала мужчины, с которым могла бы представить будущее. Несколько лет назад моя сестра родила сына Чарли, который растопил сердца всех членов моей семьи. Играя с ним, я все чаще задумывалась о материнстве. Вот тогда и решила сделать ЭКО».
Фото: pixabay.com
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