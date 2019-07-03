Женщину, которая все еще кормит грудью своего 4-летнего сына, жестко раскритиковали в Сети

Некоторые родители не готовы признавать, что их ребенок растет и однажды упорхнет из уютного гнездышка во взрослую жизнь. Но если многие семьи начинают переживать по этому поводу непосредственно перед тем, как чадо захочет жить самостоятельно, то 38-летняя Риона О’Коннор из Ирландии не готова отпускать от себя своего 4-летнего сына.

Совсем недавно она гордо поделилась с пользователями в Сети фотографией с любимым Руари, которого до сих пор кормит грудью.

«Сегодня ему четыре года. Я так горжусь им и тем, кем он заставил меня стать. Я и не думала, что, когда акушерка впервые положит его мне на грудь, я буду также держать его и годами позже», — призналась счастливая мать.

Как рассказывает британское издание Daily Mail, у Рионы были проблемы с самооценкой, однако ребенок изменил ее целиком и полностью. Ей казалось, что она многого не сможет достичь, но с появлением малыша ее жизнь приобрела новый смысл.