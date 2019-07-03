Женщину, которая все еще кормит грудью своего 4-летнего сына, жестко раскритиковали в Сети

Некоторые родители не готовы признавать, что их ребенок растет и однажды упорхнет из уютного гнездышка во взрослую жизнь. Но если многие семьи начинают переживать по этому поводу непосредственно перед тем, как чадо захочет жить самостоятельно, то 38-летняя Риона О’Коннор из Ирландии не готова отпускать от себя своего 4-летнего сына.
Совсем недавно она гордо поделилась с пользователями в Сети фотографией с любимым Руари, которого до сих пор кормит грудью.
«Сегодня ему четыре года. Я так горжусь им и тем, кем он заставил меня стать. Я и не думала, что, когда акушерка впервые положит его мне на грудь, я буду также держать его и годами позже», — призналась счастливая мать.
Как рассказывает британское издание Daily Mail, у Рионы были проблемы с самооценкой, однако ребенок изменил ее целиком и полностью. Ей казалось, что она многого не сможет достичь, но с появлением малыша ее жизнь приобрела новый смысл.
He's four today. I'm so in love with and proud of everything he is. I'm so proud of what he's made me become. I never...Опубликовано Riona - The Unnatural Woman Понедельник, 1 июля 2019 г.
Несмотря на то, что признание молодой женщины собрало 4 тысячи лайков, большинство комментариев сводились к тому, что материнское счастье от кормления грудью 4-летнего малыша - весьма сомнительно и спорно.
«Позвольте сказать, что мне 55 лет, и у меня много ярких воспоминаний из моего детства, но я определенно не хотел бы помнить кормление грудью», «Если ребенок достаточно взрослый, чтобы сказать, что он хочет пить, значит, он слишком взрослый и для кормления грудью. По-моему, это граничит с жестоким обращением с детьми», «Это не нормально, дети не могут быть младенцами вечно», «Я за грудное вскармливание, но у всего есть какая-то грань, вы ее перешли», — высказались возмущенные пользователи.
Лишь немногие из высказавшихся умилились фотографии и поблагодарили мать за то, что она не боится насмешек и негатива, а продолжает жить так, как считает нужным.
А как бы вы оценили поступок этой молодой женщины?
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: Facebook
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