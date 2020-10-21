Мать двоих мальчиков мечтала о девочке и родила себе пятерняшек
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, у женщины диагностирован синдром поликистозных яичников, что означает, что овуляция естественным путем у нее отсутствует, потому перед рождением двух своих мальчиков она специально принимала лекарства от бесплодия и стимулирующие препараты. Несмотря на все трудности, супруги страстно мечтали о девочке, потому решил пройти через этот цикл еще раз. Каково же было их удивление, когда еще до начала терапии Меган обнаружила, что беременна. «Я начала чувствовать себя странно, но даже предположить не могла, что беременна, потому что у меня никогда до этого не было естественной овуляции. Однако анализы показали, что у меня будет ребенок, что само по себе было сюрпризом, но куда больше нас с мужем удивили результаты УЗИ, показавшие, что у нас будут пятерняшки – к такому ничто не может подготовить», – призналась она.
Женщина призналась, что от шока она даже не пошла сразу домой и час проплакала в своем офисе, но потом взяла себя в руки и решила сохранять спокойствие ради здоровья своих будущих детей. Меган признается, что эта беременность стала для нее временем множества открытий: она не ожидала, что между вынашиванием одного и пяти есть такая колоссальная разница, ее живот быстро стал таким огромным, что она не могла даже пропылесосить ковер или сделать макияж, не сделав при этом перерыв. «Даже полчаса было слишком долго, чтобы стоять!», – говорит она. При этом роды прошли легко и быстро, что также удивило молодую мать. Произошло это на 32 неделе, потому малышки содержались в отделении интенсивной терапии в течение 3 недель, чтобы окрепнуть. Сейчас вся семья уже находится дома и приспосабливается к новой жизни, ведь только кормление пятерых детей занимает до 3 часов.
Фото: facebook Megan Hulen
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