Мать двоих мальчиков мечтала о девочке и родила себе пятерняшек

Женщина призналась, что от шока она даже не пошла сразу домой и час проплакала в своем офисе, но потом взяла себя в руки и решила сохранять спокойствие ради здоровья своих будущих детей. Меган признается, что эта беременность стала для нее временем множества открытий: она не ожидала, что между вынашиванием одного и пяти есть такая колоссальная разница, ее живот быстро стал таким огромным, что она не могла даже пропылесосить ковер или сделать макияж, не сделав при этом перерыв. «Даже полчаса было слишком долго, чтобы стоять!», – говорит она. При этом роды прошли легко и быстро, что также удивило молодую мать. Произошло это на 32 неделе, потому малышки содержались в отделении интенсивной терапии в течение 3 недель, чтобы окрепнуть. Сейчас вся семья уже находится дома и приспосабливается к новой жизни, ведь только кормление пятерых детей занимает до 3 часов.

Фото: facebook Megan Hulen

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