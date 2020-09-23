Мать была вынуждена вынашивать трех умерших в утробе дочек, чтобы спасти жизнь четвертой
Как рассказала молодая женщина онлайн-порталу The Sun, ей было 19 лет, когда она познакомилась со своим партнером. Очень быстро они стали жить вместе и обрадовались, когда узнали, что скоро станут родителями. Когда прошел первый шок от известия, что у Тори будет не один, а целых четыре ребенка, пара начала планировать свою дальнейшую жизнь. Однако во время сканирования на 15-ой неделе врачи обнаружили, что у одного из младенцев пропало сердцебиение. Специалисты объяснили, что трое девочек делили плаценту, но она оказалась недостаточно надежной, чтобы выдержать их, четвертая девочка развивалась в отдельном «мешочке». Однако извлечь умершего ребенка без потери остальных было невозможно, потому медики предупредили, что женщине придется вынашивать всех детей до положенного срока.
Однако к 18-ой неделе Тори внезапно перестала чувствовать движение детей, зато у нее появились боли в боку. Через неделю она снова пришла на прием, где выяснилось, что еще двое младенцев умерли. С тех пор женщина находилась под пристальным наблюдением медиков. На 21-ой неделе ее госпитализировали, а на 23-ей внезапно начались схватки, у нее отошли воды. Будущую мать срочно отправили на кесарево сечение, где на свет появилась крошеная девочка, которую назвали Афина. Молодым родителям пришлось ждать целых 2,5 недели, прежде чем они смогли взять на руки новорожденного ребенка. Под наблюдением врачей малышка восстановилась, набрала необходимый вес и вместе с матерью была выписана домой.
Сейчас Афине уже 3 года, у нее есть некоторая задержка в развитии, но в целом это вполне активный и жизнерадостный ребенок, который разговаривает, бегает, прыгает и делает все, что положено малышу ее возраста. Родители надеются, что она наверстает со временем благодаря постоянной работе с ней.
Фото: pixabay
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