Мать была вынуждена вынашивать трех умерших в утробе дочек, чтобы спасти жизнь четвертой

Однако к 18-ой неделе Тори внезапно перестала чувствовать движение детей, зато у нее появились боли в боку. Через неделю она снова пришла на прием, где выяснилось, что еще двое младенцев умерли. С тех пор женщина находилась под пристальным наблюдением медиков. На 21-ой неделе ее госпитализировали, а на 23-ей внезапно начались схватки, у нее отошли воды. Будущую мать срочно отправили на кесарево сечение, где на свет появилась крошеная девочка, которую назвали Афина. Молодым родителям пришлось ждать целых 2,5 недели, прежде чем они смогли взять на руки новорожденного ребенка. Под наблюдением врачей малышка восстановилась, набрала необходимый вес и вместе с матерью была выписана домой.

Сейчас Афине уже 3 года, у нее есть некоторая задержка в развитии, но в целом это вполне активный и жизнерадостный ребенок, который разговаривает, бегает, прыгает и делает все, что положено малышу ее возраста. Родители надеются, что она наверстает со временем благодаря постоянной работе с ней.

Фото: pixabay

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