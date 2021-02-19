Мать 16 детей рассказала, как кормит большую семью
Фото: instagram.com/thebonellfamily_
Ежедневно женщина должна кормить семью из 18 человек: мужа Рэя и детей - Джесси, Брука, Клэр, Натали, Карла, Сэмюэля, Кэмерона, Сабрину, Тима, Брэндона, Еву, Нейта, Рэйчел, Эрика, Дамиана и Кейтлин. Закупка еды на неделю для австралийки превращается в сложное приключение, а число холодильников достигает четырех.
«У нас есть большая морозильная камера, четыре холодильника с морозильной камерой, - уточнила она. - В большинстве случае закупаем еду заранее. В холодильнике мы обычно храним ледяные блоки и десерт. В основном напитки, например, безалкогольные, а на этой полке всегда только яйца».
Для того, чтобы не потеряться в обилии продуктов и готовить легко и вкусно, Джени четко разделила назначение полок – в ее холодильниках всегда порядок. Купленные в магазинах овощи и фрукты аккуратно разделены по контейнерам. На каждой емкости указания: название продукта и срок хранения. Покупая мясо, например курицу, она нарезает ее и поливает соусом, а затем замораживает.
Женщина часто перебирает содержимое холодильников, чтобы купленные продукты не пропадали. Она всегда оценивает, сколько еды нужно приобрести и идет в магазины со списком покупок.
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_Фото: Instagram/@thebonellfamily__
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