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Мать 16 детей рассказала, как кормит большую семью

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Фото: instagram.com/thebonellfamily_

Мать 16 детей из Австралии Джени Бонелл показала, как на самом деле выглядят холодильники для большой семьи, включая целую полку только для яиц, пишет The Sun.

Ежедневно женщина должна кормить семью из 18 человек: мужа Рэя и детей - Джесси, Брука, Клэр, Натали, Карла, Сэмюэля, Кэмерона, Сабрину, Тима, Брэндона, Еву, Нейта, Рэйчел, Эрика, Дамиана и Кейтлин. Закупка еды на неделю для австралийки превращается в сложное приключение, а число холодильников достигает четырех.

«У нас есть большая морозильная камера, четыре холодильника с морозильной камерой, - уточнила она. - В большинстве случае закупаем еду заранее. В холодильнике мы обычно храним ледяные блоки и десерт. В основном напитки, например, безалкогольные, а на этой полке всегда только яйца».

Для того, чтобы не потеряться в обилии продуктов и готовить легко и вкусно, Джени четко разделила назначение полок – в ее холодильниках всегда порядок. Купленные в магазинах овощи и фрукты аккуратно разделены по контейнерам. На каждой емкости указания: название продукта и срок хранения. Покупая мясо, например курицу, она нарезает ее и поливает соусом, а затем замораживает.

Женщина часто перебирает содержимое холодильников, чтобы купленные продукты не пропадали. Она всегда оценивает, сколько еды нужно приобрести и идет в магазины со списком покупок.

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_Фото: Instagram/@thebonellfamily__

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