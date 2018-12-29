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Мастер Гарри и скромница Лиза: Максим Галкин показал предпраздничные будни своих детей

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Максима Галкина

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До Нового года осталось три дня. Шоумен Максим Галкин опубликовал в своем блоге видеоролик, в котором показал, как проходят будни в его с Аллой Пугачевой семье. Сам он читает романы Александра Дюма, а малыши играют в профессии в ожидании праздника.

Менее чем за полчаса видеоролик набрал почти 200 тысяч просмотров. Оказалось, что в эти зимние дни дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина катаются с горки, любуются снегом, Гарри играет в «мужа на час», а Лиза на кухне скромничает: «Я не мастерица, я помощница». В семье явно ждут весну: сын вырезает для папы майских жуков из бумаги.

«Очаровашки», «Лапотушки», «Деточки — конфеточки», «Какие милые и воспитанные детки», «Божечки Лиза точно как Алла вся такая манерная и движения рук и глаз, чудоооо», «Молодец, Гарри, креативный подарочек к Новому году», «Детки конечно у вас ооооочень креативные», «Ну, где, где вы их взяли???? Где таких деток Бог раздает! Это же как будто сказочные герои наяву!!!!», «Восхищаюсь вашей семьей», — обсуждают подписчики.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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