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«Маша и СнегоМедведь»: Сергей Безруков с дочкой наслаждается редким московским снегом

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Сергей Безруков с дочкой Машей

Фото: Instagram Сергея Безрукова

Актер поделился фото зимних забав с дочкой.

Московская зима в этом году не балует горожан снегом. Пока синоптики утверждают, что в этом году январь побил все возможные температурные рекорды, Сергей Безруков с дочкой Машей постарались ухватить немного снега, пока он не растаял. «Уррраааааа! Снееег!!!! Наконец-то))))) Надо успевать...думаю,растает быстро! Маша и СнегоМедведь😂😂😂😂! Всем хорррошего настроения... Дорогие мои, Хоррошие!) #снег #зима #наконецто #машаимедведь», — подписал фотографию в блоге артист. Авторами скульптуры являются Маша и ее мама, режиссёр Анна Матисон, уточнил в комментариях к снимку Безруков.

«Вы, Сережа, хороший папа, свободное время уделяете детям», «Снегомедведь — шедевр! Класс!)», «Приезжайте в Новосибирск, у нас этого снега, ну просто завались», «Микеланджело отдыхает», «Нас тоже уже просто завалило🙈Ижевск», «Маша красотка!!! ❤️ И снегомедведь отличный 👍, но на него, видимо, много сил потрачено, ростом с Машу!!», «Думали ли мы когда-то, что так будем радоваться снегу?!», «У нас на Алтае наоборот... Опять снег», «Снежинка!!!», « Приезжайте в Кемерово))) у нас тут огромные сугробы)))», «У нас тоже всё тает😭Маша — красавица!», «Как мало для Счастья нужно)),всего лишь выпасть снегу))) и дети довольны и радостны!» — комментируют фолловеры Сергея Безрукова.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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