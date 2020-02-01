«Маша и СнегоМедведь»: Сергей Безруков с дочкой наслаждается редким московским снегом

«Вы, Сережа, хороший папа, свободное время уделяете детям», «Снегомедведь — шедевр! Класс!)», «Приезжайте в Новосибирск, у нас этого снега, ну просто завались», «Микеланджело отдыхает», «Нас тоже уже просто завалило🙈Ижевск», «Маша красотка!!! ❤️ И снегомедведь отличный 👍, но на него, видимо, много сил потрачено, ростом с Машу!!», «Думали ли мы когда-то, что так будем радоваться снегу?!», «У нас на Алтае наоборот... Опять снег», «Снежинка!!!», « Приезжайте в Кемерово))) у нас тут огромные сугробы)))», «У нас тоже всё тает😭Маша — красавица!», «Как мало для Счастья нужно)),всего лишь выпасть снегу))) и дети довольны и радостны!» — комментируют фолловеры Сергея Безрукова.