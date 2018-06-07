Мария Шумакова прокомментировала слухи о рождении первенца

Через некоторое время после публикации подобных комментариев Шумакова на них отреагировала. «Я не жду ребенка и даже не планирую (пока). Уверена, что милый бэбик не может помешать карьере: куча примеров, когда актрисы снимались до родов в кино, а потом сразу же бежали снова в кадр, через несколько дней после родов. Это скорее про ответственность. Пока я готова нести ее только за себя», — призналась девушка в своем Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Неизвестно, занято ли сердце красавицы сейчас. Не так давно она рассталась с предпринимателем Артемом Дертевым, с которым жила в Риге.

Фото: Instagram