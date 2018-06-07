Мария Шумакова прокомментировала слухи о рождении первенца

Мария Шумакова обычно не распространяется о своей личной жизни. И хотя в последнее время в блоге актрисы почти не появлялось фотографий, на которых был бы виден округлившийся живот, некоторые поклонники убеждены, что Мария тайно родила первенца.
Через некоторое время после публикации подобных комментариев Шумакова на них отреагировала. «Я не жду ребенка и даже не планирую (пока). Уверена, что милый бэбик не может помешать карьере: куча примеров, когда актрисы снимались до родов в кино, а потом сразу же бежали снова в кадр, через несколько дней после родов. Это скорее про ответственность. Пока я готова нести ее только за себя», — призналась девушка в своем Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Неизвестно, занято ли сердце красавицы сейчас. Не так давно она рассталась с предпринимателем Артемом Дертевым, с которым жила в Риге.
Фото: Instagram