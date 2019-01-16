Мария Порошина выписалась из роддома и показала фото со всеми своими детьми

В минувшую пятницу, 11 января, актриса Мария Порошина родила пятого ребенка. Уже в среду новоиспеченная мама показала фото с выписки.
«Мы — домой! Очень соскучилась по своим девчонкам, но с другой стороны — ПМЦ — это настоящий санаторий. Родил, отдохнул и с новыми силами в жизнь! Впереди столько интересного! Спасибо огромное всем и каждому за поздравления, добрые слова и поддержку», — написала она.
Дома маму ждали дочки — 3-летняя Глафира, 8-летняя Аграфена, 13-летняя Серафима и 22-летняя Полина. Новорожденный стал первым мальчиком в семье.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram