Мария Порошина выписалась из роддома и показала фото со всеми своими детьми

В минувшую пятницу, 11 января, актриса Мария Порошина родила пятого ребенка. Уже в среду новоиспеченная мама показала фото с выписки.

«Мы — домой! Очень соскучилась по своим девчонкам, но с другой стороны — ПМЦ — это настоящий санаторий. Родил, отдохнул и с новыми силами в жизнь! Впереди столько интересного! Спасибо огромное всем и каждому за поздравления, добрые слова и поддержку», — написала она.