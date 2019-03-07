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Мария Порошина окончательно вышла из декрета спустя 2 месяца после рождения сына

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Мария Порошина с сыном, имени которого не называет

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45-летняя актриса уехала в Рязань на гастроли, оставив маленького сына дома.

Обычно Мария Порошина приступала к работе спустя всего пару месяцев после появления на свет каждой из своих четырех дочерей. Совсем недавно актриса стала мамой в пятый раз, родив сына, и вновь решила не засиживаться в декрете — уже сегодня, 7 марта, она уехала в Рязань, чтобы на следующий день дать там спектакль «Неоконченный роман».

Как сообщает «Комсомольская правда», после выступления Мария ненадолго вернется в Москву, а затем опять уедет в длительную поездку и посетит Санкт-Петербург, Казань, Набережные Челны, Саратов, Волгоград, Калининград. По данным издания, гонорар за один спектакль составляет от 300 до 500 тысяч рублей, в зависимости от размера зала.

Напомним, еще во время беременности артистки о ее личной жизни высказался бывший гражданский муж Гоша Куценко. «Мы с Машей на связи ежесекундно. Я контролирую ситуацию. Маше нужно себя беречь, потому что у нее нет сейчас мужа и она ждет ребенка. Я помогаю Маше, конечно!» — рассказал актер порталу News.ru на презентации своего нового альбома. Тем не менее, во время гастролей Порошиной по России помогать ей с сыном будут ее мама и специально нанятая няня.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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