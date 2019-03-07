Мария Порошина окончательно вышла из декрета спустя 2 месяца после рождения сына

Обычно Мария Порошина приступала к работе спустя всего пару месяцев после появления на свет каждой из своих четырех дочерей. Совсем недавно актриса стала мамой в пятый раз, родив сына, и вновь решила не засиживаться в декрете — уже сегодня, 7 марта, она уехала в Рязань, чтобы на следующий день дать там спектакль «Неоконченный роман».

Как сообщает «Комсомольская правда», после выступления Мария ненадолго вернется в Москву, а затем опять уедет в длительную поездку и посетит Санкт-Петербург, Казань, Набережные Челны, Саратов, Волгоград, Калининград. По данным издания, гонорар за один спектакль составляет от 300 до 500 тысяч рублей, в зависимости от размера зала.