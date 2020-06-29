Мария Порошина — о потере ребенка от Гоши Куценко: «Я была готова лишиться профессии, лишь бы родить»

Роман Марии Порошиной и Гоши Куценко начался в стенах Школы-студии МХАТ, однако спустя пять лет пара распалась. Об изменах мужа актриса узнала, когда их дочери было всего три месяца. «Несколько раз подряд я сильно увлекался. Меня соблазнили. Тогда я практически не пил, и поэтому не мог унять муки совести. Сознался во всем Маше, а она ответила: "Дурак! Кто же о таком рассказывает". Конечно, это было очень тяжело. Маша хлебнула со мной такую чашу горя, что в будущем превратилась в хорошую актрису», — рассказывал Куценко Борису Кочевникову в одной из передач. Тем не менее, Порошиной и Куценко удалось сохранить теплые, дружеские отношения и пронести их через годы. «У него прекрасная жена, дети. У меня пятеро наследников. Гоша — мой ангел-хранитель, готовый всегда прийти на помощь», — трогательно отзывается о бывшем муже актриса.

Напомним, кроме Полины, родившейся от Гоши Куценко, Мария Порошина воспитывает троих дочерей — Серафиму, Аграфену и Глафиру — от актера Ильи Древнова, с которым рассталась в 2018 году спустя семнадцать лет брака. Имя отца единственного сына Андрея, появившегося на свет в январе 2019 года, актриса предпочитает не раскрывать.

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