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Мария Порошина готовится выйти из декрета через месяц после родов

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Серый слайд, который
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Мария Порошина с сыном

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Уже в феврале состоится спектакль с участием многодетной мамы.

В середине января 45-летняя актриса Мария Порошина стала мамой в пятый раз — в элитной московской клинике на свет появился ее долгожданный сын. СМИ выяснили, что многодетная мама не намерена надолго задерживаться в декретном отпуске и уже в феврале вернется на театральную сцену. Как отмечает «Комсомольская правда», штат нянь помогает актрисе заботиться о детях — 13-летней Серафиме, 8-летней Аграфене и 2-летней Глафире. Вероятно, Порошиной понадобится еще одна помощница, чтобы ухаживать за новорожденным мальчиком, имя которого мама держит в тайне.

Напомним, о беременности Марии Порошиной стало известно осенью минувшего года, тогда же, когда актриса сообщила о разводе с коллегой Ильей Древновым, в браке с которым появились на свет Серафима, Аграфена и Глафира. Старшую дочь Полину Мария родила от Гоши Куценко. Стоит отметить, что звезда «Антикиллера» с удовольствием заботится об экс-супруге: «Мы с Машей на связи ежесекундно. Я контролирую ситуацию. Маше нужно себя беречь, потому что у нее нет сейчас мужа и она ждет ребенка. Я помогаю Маше, конечно!».

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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