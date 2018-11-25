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Мария Максакова рассказала о выкидыше

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Facebook Марии Максаковой

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Оперная певица решилась на откровенный разговор с Лерой Кудрявцевой.

Новый выпуск шоу «Секрет на миллион» подготовил для телезрителей немало сюрпризов. Героиней программы стала скандально известная оперная певица Мария Максакова, а ради интервью Лера Кудрявцева отправилась в Мюнхен, где сейчас проживает знаменитость.

В эфире программы Мария поделилась самым сокровенным. Несколько лет назад певица могла стать мамой двойни, однако сильный стресс, вызванный нападками на ее супруга –депутата Госдумы, спровоцировал выкидыш. Денис Вороненков, супруг Максаковой, помогал ей пережить трагедию. «Говорил, что у меня получится забеременеть еще раз. Если бы я не забеременела, то я бы сгрызла себя. Через три месяца я узнала, что жду ребенка», – вспомнила Мария.

«Скажи, а Ваня был рожден через ЭКО?» – задала встречный вопрос Лера, но певица уклонилась от ответа на него.

Денис Вороненков был убит в марте 2017 года. В разговоре с Кудрявцевой Мария призналась, что уже устала лить слезы: «Я первый год оплакивала его еще как. Я носила траур, я повела себя достойно. Я сделала все, что от меня зависело в отличии от всей его остальной семьи, свой долг в отношении него я выполнила». Отношения с матерью погибшего депутата у артистки не сложились - женщина узнала о свадьбе сына постфактум. Максакова отметила, что не запрещает сыну видеться с бабушкой по отцовской линии, но сама бабушка не предпринимает искренних попыток для встречи с внуком. Лишь однажды свекровь в компании съемочной группы одного из телеканалов появилась на пороге дома невестки, но Мария отказалась их впускать.

Фото: Facebook

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