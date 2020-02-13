Недавно актриса Мария Кожевникова рассказала, что двое из ее сыновей болеют ветрянкой. Считая, что мальчикам лучше перенести ее в юном возрасте, мама выбрала нейтральную позицию. Но вирус, который подхватил один из ее сыновей на днях, заставил актрису изрядно поволноваться.«В больнице. Невыносимо, когда малыши болеют», — пожаловалась она подписчикам, и предупредила: «Пожалуйста, не ходите сейчас с детками в места массового скопления! Школы в регионах и в Москве закрывают на карантин, из-за повышенной заболеваемости гриппом и ОРВИ. Больницы переполнены». Позже актриса поделилась подробностями: «Если честно, две ночи были жесть. Я не люблю больницы до дрожжи, детский кошмар пережитый в 12 летнем возрасте, мой страх всю жизнь! Поэтому всеми силами старались лечить Васю сами с доктором на связи. Две ночи я сидела в кровати с сыном, температура под 40 и очень тяжело снижалась, а иногда и вообще несмотря на жаропонижающие, так и не сбивалась. Обтирали, отпаивали и "сдались" в больницу. Температура 40 и 3. Василек под капельницами, за катетер на меня сильно обиделся. Берегите сейчас деток». На многочисленные вопросы, Мария пояснила: «У нас вирус и, к сожалению, нам тяжело, потому что иммунитет после ветрянки ослаблен. Но Василек, хоть и вредничает, держится он молодцом! Боец».Поклонники желают детям актрисы скорейшего выздоровления. Редакция Passion.ru присоединяется к добрым пожеланиям! Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!