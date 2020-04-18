Марина Кравец рассказала о родах и рассекретила имя дочери

Отцы со стажем попросили Марину дать советы молодым мамам. «Я совсем-совсем молодая мама, чтобы давать советы. Не бойтесь этого периода, рожайте с удовольствием. Раз так получилось, значит, так надо. Главное, чтобы все были здоровы, счастливы и росли в любви», — сказала Кравец.

Напомним, Марина Кравец и Аркадий Водахов поженились в 2013 году. Новорожденная дочь стала первенцем для пары.