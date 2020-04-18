Марина Кравец рассказала о родах и рассекретила имя дочери
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Фото: Instagram Марины Кравец
Чуть больше недели назад в семье Марины Кравец и ее супруга, Аркадия Водахова, произошло радостное событие — у пары родилась дочь. Звезда Comedy Club не спешит делиться с поклонниками подробностями нового жизненного этапа, однако на днях стало известно, как новоиспеченные родители назвали малышку. Марина стала участницей специального «карантинного» выпуска юмористического шоу, в котором по видеосвязи пообщалась с Павлом Волей и Гариком Харламовым. Отвечая на вопросы коллег, Кравец рассекретила имя дочки — девочку назвали Вероникой.
«Как ты смогла родить до того, как в больницах перестали принимать (рожениц – прим.ред.)?» — спросил Павел. «Мы застали пик ситуации и быстренько вышли из дома, лишь бы дома не сидеть, и я пошла рожать», — смеется Марина. С улыбкой «единственный родивший резидент Comedy Club» поблагодарила Гарика за весь набор обсценной лексики, которую она узнала от него: «Эти слова мне очень помогли в родах».
Отцы со стажем попросили Марину дать советы молодым мамам. «Я совсем-совсем молодая мама, чтобы давать советы. Не бойтесь этого периода, рожайте с удовольствием. Раз так получилось, значит, так надо. Главное, чтобы все были здоровы, счастливы и росли в любви», — сказала Кравец.
Напомним, Марина Кравец и Аркадий Водахов поженились в 2013 году. Новорожденная дочь стала первенцем для пары.
Фото и видео: Instagram
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