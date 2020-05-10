Марина Газманова показала красивое фото с 16-летней дочерью

Поклонники уверены, что супруга Олега Газманова выглядит сестрой дочки: «Какие красавицы, подружки», «Как сестры», «А вы девочки очень гармоничны, неповторимы, нежны и прекрасны! Будьте счастливы!», «Девочки, ну какие же вы красавицы», «Супер-девочки», «Вы обе прекрасны».

Напомним, Марианна Газманова — единственный общий ребенок Олега и Марины Газмановых. От первого брака у певца есть сын Родион, у его супруги — сын Филипп от Вячеслава Мавроди. Поклонники считают, что Родион, Филипп и Марианна похожи между собой.