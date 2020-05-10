Марина Газманова показала красивое фото с 16-летней дочерью
Фото: Instagram Марины Газмановой
51-летняя Марина Газманова восхитила Сеть новым фото с 16-летней дочерью Марианной. ««Какая свежесть! Как легко дышать чистым, горным воздухом… — промолвил Он. И, помолчав, сказал: — Никогда не желай жить в низинах. Ищи места повыше, откуда расстилались бы широкие горизонты. Человеку нужны просторы, они вдохновляют, они помогают ему отрываться от низменных будней, от мелочей. Никогда не стремись застывать на одном месте и не строй ничего на болоте, как бы заманчиво оно бы ни было украшено. Дыши воздухом гор!» Конечно, это метафора, вчера прочла её дочери. Именно поэтому сейчас не просто, мы не можем увидеть своих горизонтов. Долгое прибывание в болотце ведёт не к радости. Но бороться с ветряными мельницами мы не можем! «О, сердце ищущее! Не давай омрачать себя ни жарким слезам скорби, ни бурным восторгам радости. Помни, ты должна стоять отрешённо в равновесии и не склонять взора своего ни в ту, ни в другую сторону». Доброе утро!» — подписала снимок Марина.
Поклонники уверены, что супруга Олега Газманова выглядит сестрой дочки: «Какие красавицы, подружки», «Как сестры», «А вы девочки очень гармоничны, неповторимы, нежны и прекрасны! Будьте счастливы!», «Девочки, ну какие же вы красавицы», «Супер-девочки», «Вы обе прекрасны».
Напомним, Марианна Газманова — единственный общий ребенок Олега и Марины Газмановых. От первого брака у певца есть сын Родион, у его супруги — сын Филипп от Вячеслава Мавроди. Поклонники считают, что Родион, Филипп и Марианна похожи между собой.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!