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Марина Александрова показала новое летнее фото с дочкой и трогательно поздравила ее с 3-летием

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Марина Александрова с дочкой

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На днях маленькой дочке Марины Александровой исполнилось 3 года. Звездная мама поспешила поздравить кроху.

Актриса Марина Александрова довольно редко показывает поклонникам детей — 6-летнего сына Андрея и 3-летнюю дочь Катю. Но недавно, в день рождения малышки, звезда все же выложила в свой микроблог пляжный снимок с Катей и нежно его подписала.

«Всю жизнь я буду смотреть на тебя с восхищением, потому что ты наше-ЧУДО!!! С Днем Рождения!» — заявила Марина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Напомним, первое фото дочки актриса показала, когда малышке было всего два месяца. Но личико маленькой Катюши фанаты смогли рассмотреть только в июне 2018 года. Актриса счастлива с продюсером и режиссером Первого канала Андреем Болтенко. Влюбленные пока не женаты официально. Марина уже жила в гражданском браке с Александром Домогаровым, а также была замужем за Иваном Стебуновым.

Фото и видео: Instagram

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