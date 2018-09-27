Марина Александрова показала новое летнее фото с дочкой и трогательно поздравила ее с 3-летием

Актриса Марина Александрова довольно редко показывает поклонникам детей — 6-летнего сына Андрея и 3-летнюю дочь Катю. Но недавно, в день рождения малышки, звезда все же выложила в свой микроблог пляжный снимок с Катей и нежно его подписала.
«Всю жизнь я буду смотреть на тебя с восхищением, потому что ты наше-ЧУДО!!! С Днем Рождения!» — заявила Марина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Напомним, первое фото дочки актриса показала, когда малышке было всего два месяца. Но личико маленькой Катюши фанаты смогли рассмотреть только в июне 2018 года. Актриса счастлива с продюсером и режиссером Первого канала Андреем Болтенко. Влюбленные пока не женаты официально. Марина уже жила в гражданском браке с Александром Домогаровым, а также была замужем за Иваном Стебуновым.
Фото и видео: Instagram