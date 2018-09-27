Марина Александрова показала новое летнее фото с дочкой и трогательно поздравила ее с 3-летием

Актриса Марина Александрова довольно редко показывает поклонникам детей — 6-летнего сына Андрея и 3-летнюю дочь Катю. Но недавно, в день рождения малышки, звезда все же выложила в свой микроблог пляжный снимок с Катей и нежно его подписала.

«Всю жизнь я буду смотреть на тебя с восхищением, потому что ты наше-ЧУДО!!! С Днем Рождения!» — заявила Марина (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).