Маргарита Симоньян рассказала, как воспитывает сына и дочерей: «Наши дети всегда жили в строгом режиме»

«Никому ничего не советую — дети разные и семьи разные. Просто рассказываю, как у нас. Наши дети всегда жили в строгом режиме. В 21.00 купаться, почитать или порисовать перед сном и баиньки. Этот режим никогда не нарушался, и им пока не приходит в голову, что его вообще можно нарушать», — рассказала Маргарита.

Она добавила, что каждый день все трое, включая малышку Маро, занимаются иностранными языками. «День у детей расписан: французский, английский, китайский, армянский, русская география и история, плавание, у Марьяши теперь еще и школа. Два раза в день прогулки на детскую площадку, качели-карусели», — продолжает она.

Домашние уроки в семье Симоньян и Кеосаяна проходят в виде игр, прогулок, рисования — и все в сопровождении учителей по иностранным языкам.

«Языки у детей каждый день. По выходным много свободного времени, но и занятия по русской истории и географии. Прописи, русскую орфографию мы дома не изучаем намеренно, чтобы было чем заняться в школе. Конечно, такое обучение детей стоит дорого и далеко не всем доступно. Но, поверьте, просто ставить на час в день ребенку обучающие мультики и видео на выбранном языке — тоже отлично работает», — продолжает она.

В расписании дня Марьяны, Баграта и Маро есть время, когда дети занимаются тем, чем хотят и без взрослых. «Марьяна вот ведет дневник, пишет "рассказы", Баграт рисует динозавров или бродит по огороду, подолгу разглядывая, что там как растет.

В выходные дети любят вместе со мной готовить и принимать гостей. К ним приходят их собственные гости: сестры, дети наших друзей, к Марьяне уже приходили одноклассники. Они этого ждут, как и я, готовятся, помогают», — завершила рассказ Маргарита Симоньян.