Маникюр, каблуки, развивающие игры: жена Эммануила Виторгана показала, как растет их 2-летняя дочь

«Получаем ежедневное наслаждение от двух своих дочерей», — призналась она.

Два года назад новость о том, что у Ирины Млодик и Эммануила Виторгана родилась дочь, стала настоящей сенсацией. Девять месяцев назад пара обзавелась второй малышкой, которую назвали Кларой.

От первого брака у главы семейства еще есть дочь Ксения, которая подарила ему внуков Александру и Никиту. От второго брака с Аллой Балтер у актера есть сын Максим, который пошел по стопам своих родителей. У него трое детей: Полина, Даниил и Платон. Также у артиста есть правнуки Марк и Алиса (дети внучки Александры).