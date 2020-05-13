Маникюр, каблуки, развивающие игры: жена Эммануила Виторгана показала, как растет их 2-летняя дочь
Фото: Instagram Эммануила Виторгана
«Этелечка буквально все за мной повторяет! Вчера полдня ходила в моих босоножках, сегодня в очках... Очень любит брать мою косметичку и говорит "Мама, касить" и показывает мне на глазки. Помню, что когда мы были маленькими мама не разрешала нам с сестрой красить ногти, а так хотелось! Смотрели на других девочек и не понимали, почему им можно, а нам нет? Мама считала, что это моветон, хотя очень любила и баловала нас, до сих пор... Поэтому если скоро Этелечка захочет покрасить ногти я не то что разрешу, я сама покрашу ей! Ведь дети все видят и повторяют за нами», — написала звездная мама.
«Получаем ежедневное наслаждение от двух своих дочерей», — призналась она.
Два года назад новость о том, что у Ирины Млодик и Эммануила Виторгана родилась дочь, стала настоящей сенсацией. Девять месяцев назад пара обзавелась второй малышкой, которую назвали Кларой.
От первого брака у главы семейства еще есть дочь Ксения, которая подарила ему внуков Александру и Никиту. От второго брака с Аллой Балтер у актера есть сын Максим, который пошел по стопам своих родителей. У него трое детей: Полина, Даниил и Платон. Также у артиста есть правнуки Марк и Алиса (дети внучки Александры).
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!