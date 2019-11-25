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«Мамины помощники»: дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отказались от обеда ради уборки в доме

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Максим Галкин показал, как Алла Пугачева приучает наследников к труду.

«Помощнички», — прокомментировал звездный папа, добавив хештег #беспокойноехозяйство.

«Ух ты, какие молодцы! Действительно беспокойное у вас хозяйство, постоянно в делах и заботах», «Какие классные», «Так дружно помогают», «Мамины помощники», «Тщательно убирают», «Какие то ..пятна 😂», «Нам не нужен обед 😂», «Обеда не надо, работу давай», «Дай поубираться, обедом не корми)))), какие же они милые у Вас», «АБ уже и сама обедать захотела, а дети все прибираются, ахаха, молодцы», «Главное не давайте Гарику в руки дрель», «Когда персонал уволился, а убирать кому-то надо», «Молодцы ребята, хорошее воспитание, труд дает детям ответственность и главное любовь, сострадание к тругим людям, все положительные качества», — обсуждают в комментариях.

Фото и видео: instagram

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