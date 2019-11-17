«Мама, я готова ехать во Францию»: 6-летняя дочь Пугачевой и Галкина похвасталась знанием иностранного языка
Лиза Галкина научилась заказывать кофе и круассаны в номер отеля.
Трогательное видео, на котором Лиза Галкина с репетитором учит полезные в путешествии фразы на французском языке, появилось в блоге ее отца, шоумена Максима Галкина. «Си жуплюю на аба жур. Парле ву франсэ? Ви!», — шутит он.
«Мама, ты знаешь, что я уже готова ехать во Францию», — говорит 6-летняя девочка в кадре, делая заказ в номер: кофе, какао и два круассана.
Фото и видео: instagram
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