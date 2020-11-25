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Мама-врач взволновала родителей, заставив четырехлетнего сына «принимать роды»

Мама-хирург подарила маленькому сыну Человека-паука и заставила ребенка «принимать роды», о том, как мальчик получил игрушку, она рассказала в Twitter.

Четырехлетнему малышу пришлось добывать свой подарок на день рождения при помощи скальпеля. Женщина, ведущая аккаунт под ником The Breakfasteur, опубликовала у себя на странице видео в честь дня рождения мальчика.

На кадрах малыш «принимает роды» и проводит операцию на пластилиновом женском животе. Ребенок делает надрез, а мать объясняет ему, как называются виды мышц человека. Врач помогла добраться малышу до самой матки. При этом позже мать взяла «операцию» на себя и попросила мальчика ассистировать ей.

В итоге ребенок извлек из пластилиновой матки Человека-паука. Мать и сын перерезали ему пуповину — резиновый воздушный шарик.

Видео набрало около четырех миллионов просмотров, но вместо восторженных отзывов пользователи оставили гневные комментарии. «Что за…? Это видео выглядит как что-то, что точно не нужно ребенку, и, честно говоря, сильно меня пугает», признались другие родители. «Я уже минуту думаю, и не могу понять, зачем четырехлетнему малышу знать, как делают кесарево сечение?», — недоумевают пользователи. «Погодите, а что если малыш потом решит разрезать живот себе или своей подружке?», — были шокированы люди.

Фото: pixabay.com

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