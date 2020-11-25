Мама-врач взволновала родителей, заставив четырехлетнего сына «принимать роды»

В итоге ребенок извлек из пластилиновой матки Человека-паука. Мать и сын перерезали ему пуповину — резиновый воздушный шарик.

Видео набрало около четырех миллионов просмотров, но вместо восторженных отзывов пользователи оставили гневные комментарии. «Что за…? Это видео выглядит как что-то, что точно не нужно ребенку, и, честно говоря, сильно меня пугает», признались другие родители. «Я уже минуту думаю, и не могу понять, зачем четырехлетнему малышу знать, как делают кесарево сечение?», — недоумевают пользователи. «Погодите, а что если малыш потом решит разрезать живот себе или своей подружке?», — были шокированы люди.