«Мама, ты очень некрасиво выглядишь»: старшая дочь Светланы Лободы не знала о маминой беременности практически до последних недель

Светлана Лобода стала мамой во второй раз весной этого года, но уже спустя месяц после родов артистка вернулась к работе. О беременности и детях Лобода предпочитает не распространяться, однако для Ивана Урганта она сделала исключение. Так, в шоу «Вечерний Ургант» Светлана призналась, что скрывала беременность даже от своей старшей дочери, семилетней Евангелины: «Гримеры узнали о моей беременности на пятом месяце. Живот начал расти, и они осознали, что меняются мерки. А моя старшая дочь узнала на восьмом. Она мне все время говорила: «Мама, ты очень некрасиво выглядишь. Ты сильно поправилась. Тебе же на сцене выступать!». А когда я ела, она подходила и забирала у меня булочки. Когда она узнала, Ева чуть не плакала. Она была такой счастливой. Она очень сильно хотела сестричку».
Имя отца малышки певица продолжает держать в строжайшем секрете. Многие до сих пор уверены, что младшую дочь Лобода родила от солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, более того, имя девочки еще больше укрепляло эту легенду. «Я была практически уверена, что назову ее так. Мы согласовали с папой и решили, что это будет Тильда», — рассказала Светлана Ивану Урганту.
Фото: instagram