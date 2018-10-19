«Мама, ты очень некрасиво выглядишь»: старшая дочь Светланы Лободы не знала о маминой беременности практически до последних недель

Светлана Лобода стала мамой во второй раз весной этого года, но уже спустя месяц после родов артистка вернулась к работе. О беременности и детях Лобода предпочитает не распространяться, однако для Ивана Урганта она сделала исключение. Так, в шоу «Вечерний Ургант» Светлана призналась, что скрывала беременность даже от своей старшей дочери, семилетней Евангелины: «Гримеры узнали о моей беременности на пятом месяце. Живот начал расти, и они осознали, что меняются мерки. А моя старшая дочь узнала на восьмом. Она мне все время говорила: «Мама, ты очень некрасиво выглядишь. Ты сильно поправилась. Тебе же на сцене выступать!». А когда я ела, она подходила и забирала у меня булочки. Когда она узнала, Ева чуть не плакала. Она была такой счастливой. Она очень сильно хотела сестричку».