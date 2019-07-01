Мама, папа, я: Максим Виторган поделился трогательным видео с Ксением Собчак и подросшим сыном

Максим Виторган и Ксения Собчак официально объявили о своем расставании в начале весны. Супруги развелись без взаимных претензий: сообщается, что Ксения даже отказалась от алиментов. Мама двухлетнего Платона не препятствует его общению с папой, более того — веселится вместе с ними.

В минувший понедельник Максим Виторган опубликовал в «сториз» трогательное видео с бывшей женой и сыном: