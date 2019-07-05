Мама, папа, брат? В Сети обсуждают сходство подросшей дочери Эммануила Виторгана с родными

79-летний Эммануил Виторган и его жена – 57-летняя актриса Ирина Млодик – гастролируют по Прибалтике. Родители всегда путешествую с полуторагодовалой дочерью Этель.

Эммануил Гедеонович публикует в Instagram множество фотографий с малышкой. Так, в очередной раз актер разместил снимок Этель с приглашением на свой очередной концерт.