Мама, папа, брат? В Сети обсуждают сходство подросшей дочери Эммануила Виторгана с родными

79-летний Эммануил Виторган и его жена – 57-летняя актриса Ирина Млодик – гастролируют по Прибалтике. Родители всегда путешествую с полуторагодовалой дочерью Этель.
Эммануил Гедеонович публикует в Instagram множество фотографий с малышкой. Так, в очередной раз актер разместил снимок Этель с приглашением на свой очередной концерт.
Фото: Instagram
Поклонники актерской четы вновь принялись обсуждать, на кого больше похожа кудрявая малышка – отца, мать или вовсе на старшего брата Максима.
«Копия Максим Виторган. Прихорошенькая девочка»,
«Солнышко,лапушка ,счастье папы и мамы!!! Мира и любви всем вам!!!»,
«Папина доча. Копия папа. Дай бог здоровья вам и вашим деткам»,
«А малышка и старший брат-одно лицо»,
«Очень на Вас, Ирина Михайловна, похожа доченька!!!», - последовали десятки комментариев (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена, — прим. ред.).
А как вам кажется, на кого больше похожа Этель?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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