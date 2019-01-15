«Мама нарисовала, я упаковала»: Алла Пугачева и Лиза Галкина написали письмо папе

С момента рождения Лизы и Гарри Алла Пугачева старается посвящать им как можно больше времени. Певица отказалась от продолжения карьеры в пользу семьи. Именно она остается дома с детьми, пока папа на гастролях. На днях они с дочкой написали Максиму Галкину письмо. «Письмо счастья», — подчеркнул звездный отец в новом видео.

«Это мама нарисовала, я упаковала. Я по чуть-чуть листочки подделала», — объяснила Лиза, а в ответ на комплимент талантам мамы и благодарность, без всякого стеснения спросила отца: «А ты мне что взамен дашь?» — и взяла с него обещание подумать.

«Хочется чаще видеть таких деток, красивых и умных», «Просто нереальный ребенок нереальной красоты! Эмоции переполняют каждый раз когда смотрю на нее», «Лизочка ты очень похожа на свою мамочку Аллу», «Такой красивый цветочек нарисовали тонкими фломастерами, я тоже такими в детстве рисовать любила», «Хитрюшка: Алла нарисовала, запечатала, а подарок - Лизе», «Мудрая мама Алла, как всегда на высоте. Счастье в мелочах», — обсуждают подписчики.