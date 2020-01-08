«Мам, поцелуй мне пупик»: Ксения Собчак растрогала всех нежным видео с 3-летним сыном
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10
Фото: Instagram Ксении Собчак
Платон Виторган растет очаровательным мальчиком.
Трогательное видео в блоге Ксении Собчак наверняка заставило прослезиться самых впечатлительных ее подписчиков. «Неожиданное желание сына-закон», — подписала видео звездная мама.
«Мам, поцелуй мне пупик», — просит 3-летний Платон в кадре.
«Божеее милота какая пупик поцелуй», «Какая прелесть», «Славный такой», «Красивый ребеночек», «Ксюш, как же он похож на вашего папу», «Сладюсик», «Прелесть такая и нежность», «Тоже хочется его поцеловать в пупик», «Как нежно....», «Как остановиться это смотреть», — комментируют подписчики.
А сколько раз просмотрели это видео вы?
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!