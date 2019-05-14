«Малышка необычайной красоты»: Екатерина Климова показала новые фотографии подросшей дочки

Казалось бы совсем недавно СМИ обсуждали бурный роман многодетной актрисы Екатерины Климовой и молодого красавца Гелы Месхи. Скоро их дочери Бэлле исполнится 4 годика. Поклонники звездной мамы уверены: малышка растет настоящей красавицей.
«Такие милые», «Белла после сна наверное кинулась к мамочке», «Божечкиии, Катюша, какая у вас прекрасная дочь», «Бэллочка необычайной красоты», — обсуждают поклонники Екатерины.
«Красавица вся в маму», «На папу похожа, красавица», «Как будто с Гелой обнимаетесь», «50% папина 50% мамина», — спорят они.
А как считаете вы, на кого больше похожа девочка?
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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