«Малышка — ее копия»: отец Нюши рассказал о новорожденной внучке

На днях 28-летняя певица Нюша впервые стала мамой. Она родила супругу Игорю Сивову дочку. Это прекрасное событие произошло в одной из клиник Майами, где пара и их малышка задержатся как минимум до начала следующего года. Но не все родные смогут увидеть маленькую наследницу Нюши в ближайшие месяцы — выяснилось, что из-за потери загранпаспорта отец артистки Владимир Шурочкин пока останется в России.

«Мне пока только прислали фото. Внучка очень похожа на дочь. Я хорошо помню, какой Нюша была в детстве, поэтому и кажется, что малышка — ее копия. Сейчас привыкаю к новому статусу, пытаюсь разобраться в чувствах. Если бы не неприятность с паспортом, я бы уже лично поздравил Нюшу и Игоря и подержал внучку на руках», — сообщил Владимир Вячеславович в интервью журналу StarHit.