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«Малышка — ее копия»: отец Нюши рассказал о новорожденной внучке

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Нюша с отцом Владимиром Шурочкиным

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Владимир Шурочкин дал интервью одному из российских СМИ и признался, что пока не может лично увидеть маленькую внучку — дочь Нюши и Игоря Сивова.

На днях 28-летняя певица Нюша впервые стала мамой. Она родила супругу Игорю Сивову дочку. Это прекрасное событие произошло в одной из клиник Майами, где пара и их малышка задержатся как минимум до начала следующего года. Но не все родные смогут увидеть маленькую наследницу Нюши в ближайшие месяцы — выяснилось, что из-за потери загранпаспорта отец артистки Владимир Шурочкин пока останется в России.

«Мне пока только прислали фото. Внучка очень похожа на дочь. Я хорошо помню, какой Нюша была в детстве, поэтому и кажется, что малышка — ее копия. Сейчас привыкаю к новому статусу, пытаюсь разобраться в чувствах. Если бы не неприятность с паспортом, я бы уже лично поздравил Нюшу и Игоря и подержал внучку на руках», — сообщил Владимир Вячеславович в интервью журналу StarHit.

Напомним, что мужчина является не только отцом, но и продюсером Нюши. Он рассказал о ближайших планах певицы: «Рабочие дела мы пока не обсуждаем. И вопрос выхода на сцену зависит от состояния дочки и того, насколько сильно малышка будет требовать ее присутствия. Первые роды — это, как правило, тяжело, были некоторые сложности».

Фото и видео: Instagram

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