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«Малыш сказочно красив»: в Сети обсуждают подросшего сына Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой

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я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Дмитрия Певцова

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Дмитрий Певцов показал новое фото сына.

Фото, которое опубликовал Дмитрий Певцов накануне, собрало массу комментариев. «ВСЕМ ДОБРА! Дрозды Певчие Елисейские», — написал звездный отец.

«Красивые какие!», «Ну до чего Елисей хорош», «Малыш — сказочно красив. но ведь и мама с папой такие!!!», «Мне так нравится имя - Елисей. Царевич Елисей. Оля наверное придумала», «Как Елисей похож на Ольгу», «Просто копия Ольгина», «Да, мамин сынуля! Очень похож!!», «У Вас чудесный сын получился», «Носик у мальчика - мамин. А вот, разрез глаз - папин. Собранный пополам. Божьей помощи, вам», «Ушки папины и глаза тоже!», «Папа рулит. Замечательный сынок. Добрые глаза», «И у папы, и у сына такие добрые глаза», «Ребята, вы очень похожи», «Классные! Сынок видно, что воспитанный! Вам добра», «Дрозды классные, особенно дрозденок хорошенький», «Господи ну прям ангелочек! Дай вам Бог всего доброго и любви», — обсуждают подписчики.

А как считаете вы, на кого больше похож мальчик?

_Фото: instagram _

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