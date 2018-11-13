«Малыш сказочно красив»: в Сети обсуждают подросшего сына Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой

«Красивые какие!», «Ну до чего Елисей хорош», «Малыш — сказочно красив. но ведь и мама с папой такие!!!», «Мне так нравится имя - Елисей. Царевич Елисей. Оля наверное придумала», «Как Елисей похож на Ольгу», «Просто копия Ольгина», «Да, мамин сынуля! Очень похож!!», «У Вас чудесный сын получился», «Носик у мальчика - мамин. А вот, разрез глаз - папин. Собранный пополам. Божьей помощи, вам», «Ушки папины и глаза тоже!», «Папа рулит. Замечательный сынок. Добрые глаза», «И у папы, и у сына такие добрые глаза», «Ребята, вы очень похожи», «Классные! Сынок видно, что воспитанный! Вам добра», «Дрозды классные, особенно дрозденок хорошенький», «Господи ну прям ангелочек! Дай вам Бог всего доброго и любви», — обсуждают подписчики.

А как считаете вы, на кого больше похож мальчик?