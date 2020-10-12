Малышка нанесла крем для депиляции на голову и превратилась в клоуна из фильма «Оно»
Фото: Facebook / Kirsty Saward
Смешной и одновременно печальный случай произошел в Хэмпшире, на юге Англии. 18-месячная Мейси Савард со своей сестрой-близнецом Евой пробрались в ванную комнату, когда их старший брат, четырехлетний Олли, оставил двери открытыми. Мейси взяла в руки тюбик крема для депиляции и обильно смазала содержимым густую челку. Малышка подражала своему отцу Люку, который укладывает волосы по утрам, но выбрала не тот тюбик.
Don't worry, little Maisie finds her new look absolutely hilarious 🤡 https://t.co/sYsaMD6J7e— Metro (@MetroUK) October 12, 2020
Когда отец девочки, Люк, отыскал дочь, было уже поздно: вместо длинной челки малышки на голове Мейси сияла лысина. Мужчина тут же позвонил жене и объяснил всю трагичность ситуации. Отец попытался отмыть гель с головы ребенка, но было уже поздно: он хотел смыть крем шампунем, но волосы Мейси выпадали и оставались у него на руках. «Я был шокирован. Мейси пришла и обняла меня, я проплакал целый час, так как мне очень нравилась ее челка, - поделился британец. – Но на следующий день я начал смотреть на ситуацию по-другому».
Девочка с забавной самодельной прической демонстрирует всем свою голову, давая понять, что лысина ей нравится. Мать троих детей Кирсти попыталась причесать Мейси, чтобы скрыть лысину, но по ее словам, этого хватает ненадолго, поскольку малышка слишком любит играть с волосами.
Кирсти поделилась фотографией в Facebook , написав: «Итак, моему годовалому близнецу удалось раздобыть тюбик крема для удаления волос, пока меня не было в пятницу». «Кто-то даже сказал, что мы должны нарядить ее как Пеннивайз (клоун, главный персона фильма романа Стивена Кинга «Оно» и его экранизаций) на Хэллоуин. Было бы неплохо, мы часто смеемся над ситуацией». Пост развеселил друзей и подписчиков Кирсти. «О, благослови ее! Это меня так рассмешило. Надеюсь, папа усвоил урок. Какая замечательная история, и она выглядит потрясающе на всех фотографиях», - написали в комментариях. «Это фотография в день ее свадьбы», - добавили другие пользователи.
Фото: Facebook / Kirsty Saward, pexels.com
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