Малышка нанесла крем для депиляции на голову и превратилась в клоуна из фильма «Оно»

Девочка с забавной самодельной прической демонстрирует всем свою голову, давая понять, что лысина ей нравится. Мать троих детей Кирсти попыталась причесать Мейси, чтобы скрыть лысину, но по ее словам, этого хватает ненадолго, поскольку малышка слишком любит играть с волосами.

Кирсти поделилась фотографией в Facebook , написав: «Итак, моему годовалому близнецу удалось раздобыть тюбик крема для удаления волос, пока меня не было в пятницу». «Кто-то даже сказал, что мы должны нарядить ее как Пеннивайз (клоун, главный персона фильма романа Стивена Кинга «Оно» и его экранизаций) на Хэллоуин. Было бы неплохо, мы часто смеемся над ситуацией». Пост развеселил друзей и подписчиков Кирсти. «О, благослови ее! Это меня так рассмешило. Надеюсь, папа усвоил урок. Какая замечательная история, и она выглядит потрясающе на всех фотографиях», - написали в комментариях. «Это фотография в день ее свадьбы», - добавили другие пользователи.