Малыш Луи все больше похож на маму: Кейт Миддлтон и принц Уильям позируют с детьми для рождественской открытки

Сегодня на официальной странице Кенсингтонского дворца появилось трогательное семейное фото, для которого 36-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям позировали вместе с детьми. Подобные карточки королевская семья выпускает ежегодно в преддверии рождественских и новогодних праздников, поэтому подданные с нетерпением ждут таких публикаций. В этом году ожидание было особенно томительным: героем обсуждений стал подросший принц Луи — третий ребенок в семье, родившийся 23 апреля этого года.
«Герцог и герцогиня Кембриджские рады представить новую семейную фотографию. На снимке, автором которого стал Мэтт Портус, запечатлены Герцог и герцогиня с их тремя детьми в Анмер-Холле. Это — рождественская фотография Их Королевских Высочеств», — пояснил представитель семьи в подписи.
Подписчики практически единогласно решили, что малыш все больше становится похожим на маму. «Эти малыши уже личности, обожаю! Луи вырастет похожим на маму», «Луи — копия дедушки по маминой линии», «Удивительно, какие сильные гены у семьи Миддлтонов! Луи — просто клон своей мамы», «Ого, маленький Луи выглядит точь-в-точь как мама», — обсуждают они.
Они также отметили то, как вытянулся пятилетний принц Джордж, и как мило выглядит трехлетняя принцесса Шарлотта в ее синем зимнем свитере. Достались комплименты и маме — фолловеры отметили, что Герцогиня как всегда выглядит замечательно.
Текст: Роза Ветрова
Фото: globallookpress, instagram