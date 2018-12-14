Малыш Луи все больше похож на маму: Кейт Миддлтон и принц Уильям позируют с детьми для рождественской открытки

Сегодня на официальной странице Кенсингтонского дворца появилось трогательное семейное фото, для которого 36-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям позировали вместе с детьми. Подобные карточки королевская семья выпускает ежегодно в преддверии рождественских и новогодних праздников, поэтому подданные с нетерпением ждут таких публикаций. В этом году ожидание было особенно томительным: героем обсуждений стал подросший принц Луи — третий ребенок в семье, родившийся 23 апреля этого года.

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады представить новую семейную фотографию. На снимке, автором которого стал Мэтт Портус, запечатлены Герцог и герцогиня с их тремя детьми в Анмер-Холле. Это — рождественская фотография Их Королевских Высочеств», — пояснил представитель семьи в подписи.