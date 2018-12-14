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Малыш Луи все больше похож на маму: Кейт Миддлтон и принц Уильям позируют с детьми для рождественской открытки

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Серый слайд, который
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон

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Подписчики официального блога королевской семьи обсуждают подросших детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

Сегодня на официальной странице Кенсингтонского дворца появилось трогательное семейное фото, для которого 36-летние Кейт Миддлтон и принц Уильям позировали вместе с детьми. Подобные карточки королевская семья выпускает ежегодно в преддверии рождественских и новогодних праздников, поэтому подданные с нетерпением ждут таких публикаций. В этом году ожидание было особенно томительным: героем обсуждений стал подросший принц Луи — третий ребенок в семье, родившийся 23 апреля этого года.

«Герцог и герцогиня Кембриджские рады представить новую семейную фотографию. На снимке, автором которого стал Мэтт Портус, запечатлены Герцог и герцогиня с их тремя детьми в Анмер-Холле. Это — рождественская фотография Их Королевских Высочеств», — пояснил представитель семьи в подписи.

Подписчики практически единогласно решили, что малыш все больше становится похожим на маму. «Эти малыши уже личности, обожаю! Луи вырастет похожим на маму», «Луи — копия дедушки по маминой линии», «Удивительно, какие сильные гены у семьи Миддлтонов! Луи — просто клон своей мамы», «Ого, маленький Луи выглядит точь-в-точь как мама», — обсуждают они.

Они также отметили то, как вытянулся пятилетний принц Джордж, и как мило выглядит трехлетняя принцесса Шарлотта в ее синем зимнем свитере. Достались комплименты и маме — фолловеры отметили, что Герцогиня как всегда выглядит замечательно.

Текст: Роза Ветрова

Фото: globallookpress, instagram

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